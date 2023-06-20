“最强老幺”，林诗炫连续两站射箭世界杯实现双冠王. June. 20, 2023 08:01. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “新星”林诗炫（20岁•韩国体育大学）成为了韩国女子射箭的新一代王牌。 19日，林诗炫在哥伦比亚梅登落下帷幕的2023射箭世界杯第三站女子个人赛决赛中，经过延长赛决胜负，最终以6比5击败安吉拉•路易斯（16岁•墨西哥），摘得金牌。林诗炫上月在中国上海举行的第2站比赛上也获得了个人赛冠军。世界杯第2站比赛也是林诗炫在国际舞台上的首次亮相。 另外，林诗炫在与安山（22岁•光州女子大学）、姜彩英（27岁•现代摩比斯）一起参加的团体赛上也获得了冠军，成为了大赛的双冠王。这也是继世界杯第2站比赛之后，她连续2次获得双冠王。林诗炫在混合团体赛中也与金宇振（31岁）合作获得银牌，以2金1银的成绩结束了本次大赛。 林诗炫在今年的国家代表选拔赛上获得了“像奥运会金牌一样难”的女子组全体第一名。林诗炫在就读于首尔体育高中的2020年参加的东京奥运会代表队第一次选拔赛上也获得了第一名，与当时男子组首轮第一名金济德（19岁•当时庆北第一高中）一起被评为“射箭英才”。但是与金济德不同，当时她没能进入国家队的最终名单。 林诗炫说：“以前没有好好进行肩部放松，但是通过系统管理肩膀，好像取得了好成绩。另外，我一边读心理学书籍，一边努力保持自信”，“我会更加集中训练，直到世锦赛结束。” 包括林诗炫在内的韩国射箭代表队将参加从下月31日开始在德国柏林举行的世界锦标赛，连续两届挑战5个项目全部夺冠。

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