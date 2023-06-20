“所以什么时候买房子呢?”现在是应对这一问题的时候了. June. 20, 2023 08:00. . “所以到底什么时候买房子呢？” 这是最近见面的朋友们最常问的问题。据韩国房地产院透露，首尔公寓价格以12日为基准连续4周上涨。首尔市瑞草、江南、松坡等出现大幅度上涨趋势。曾下跌近2年的世宗市房价也连续13周上涨。正因如此，人们才开始重新思考。“不会是又涨了吧？现在真的要买了吗？” 另一个迹象出现在认购市场上。去年底，首尔市江东区遁村住宅公社公寓重建（奥林匹克公园FOREON）第新顺位申购竞争率平均为3.7比1。但是最近在首尔出售的小区以几十比1的高竞争率排在第一位。京畿道安养市坪村的一个小区在今年初还要打折销售，但现在条件好的工会成员销售部分入住权上出现了加价商品。仅限首都地区而言，“未出售恐惧”似乎已经消失。 也有刚好相反的信号。以首尔市为基准，公寓交易量仅恢复到每月3000件左右，与价格上涨期超过1万件相比，仍然不到三分之一的水平。再加上全租价格持续下降，逆全租难很有可能在7月以后进一步加剧。竣工后未出售的房屋并没有减少，地方上和首尔的温差也相当大。对市场影响最大的标准利率也很难排除年内追加上调的可能性。因此有人分析说，现在的价格反弹与其说是实际市场恢复，不如说是政府大规模放宽限制、持续暴跌导致的“技术反弹”。 重要的是，现在房地产市场的需求者是在超过10年的长期停滞下仍然关注房价再次上涨过程的人。和以前即使再有人劝说“借债买房吧”也不想买房子的想法不同。只要条件合适，只要有稍微上涨的迹象，很多人就随时都准备去银行贷款买房。这也是房地产相关信息比以前更快地挥发和传播的时代。贷款限制也已解除，转让所得税、拥有税也大幅降低，因此只要有现金，就具备了购买房子的好条件。 因此，政府的政策也要为以后做准备。房地产价格上涨最好的对策是不断向市场提供优质、低廉的住宅。所幸的是，铜雀区守防司、高德、江一等首尔地区时隔许久再次出现新的公开销售，也都是从几年前开始提到的数量，现在才出现而已。虽然以前政府发表了多个新楼盘，但也有很多地方进展渺茫。被称为阻碍首尔整备事业的核心限制的重建超额利润回收制，在国会仍然未能通过规制缓解案。 “所以什么时候买房呢?”这个问题也意味着现在的“放弃房子的人”随时都有可能成为“挖空心思借钱族” 。但愿政府知道它的含义。

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