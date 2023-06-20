安德森导演特有的“梦幻般的舞台布景”……奇特的场面仿佛被邀请到了另一个世界. June. 20, 2023 08:01. by 崔智善 aurinko@donga.com. 通过电影《布达佩斯大酒店》（2014年）、《月升王国》（2012年）等以独一无二的舞台布景和色彩让影迷们心动不已的韦斯•安德森导演的新作《小行星城Asteroid City》将于28日上映。影片中充满了与导演前作一样才华横溢的场面。这也是上个月举行的第76届戛纳电影节主竞赛单元的邀请作品。 影片的背景发生在1955年一座虚构的美国沙漠小镇“小行星城”。陨石坠落的这个地方每年都会举行纪念这一活动的“小行星日”活动，并邀请在天文学领域崭露头角的青少年参与学术竞赛。 主人公、随军摄影记者奥吉•斯汀贝克（詹森•舒瓦兹曼饰）将带着儿子伍德罗（杰克•瑞安饰）前往小行星城。然后见到了带着女儿参加“小行星日”活动的著名演员米吉•坎贝尔（斯嘉丽•约翰逊饰）。在活动过程中，参加者因意想不到的事件被隔离在小镇上，开始出现混乱。 正如安德森的电影一样，令人目不转睛的舞台布景非常突出。一望无际的黄土色沙漠和薄荷色天空，看着登场人物的红黄相间的着装，仿佛被邀请到了另一个世界。就像有强迫症的人制造的一样，一切都是井然有序、对称的。 超豪华演员阵容也非常引人注目。除了舒瓦兹曼和约翰逊，斯汀贝克的岳父斯坦利•杰克一角由汤姆•汉克斯饰演，科学家希肯鲁珀博士一角由蒂尔达•斯文顿饰演。除此之外，史蒂夫•卡瑞尔、玛格特•罗比、周洪等好莱坞顶级演员也将作为配角登场。 内容与安德森的前作一样令人费解。电影具有在小行星城发生的事情本身就是戏剧的“剧中剧”设定。 像话剧一样分为幕和场，在形形色色的小行星城故事之间，导演和演员们黑白分明地登场。在小行星城外，斯汀贝克是琼斯•霍尔，坎贝尔是名为默塞迪斯•福特的演员。设定是在小行星城舞台上进行演技。分不清哪个故事是真的，哪个故事是戏剧。由于话剧语调中台词量大，很难一次性理解电影。 尽管如此，电影还是获得了好评。影片在今年的戛纳电影节上映后，得到了现场观众6分钟的起立鼓掌。有评价称，这部影片不愧是安德森式电影，非常新颖和美妙。 斯嘉丽-约翰逊说：“接到安德森导演（试镜提案）的电话后，简直高兴得要跑起来。这是在新型冠状病毒感染症（COVID-19）隔离期间接到的最棒的电话。”

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