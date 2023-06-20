李在明：“放弃免予逮捕的权利……如果检方申请拘捕令，将接受传唤”. June. 20, 2023 08:02. by 朴勋相记者、李允泰记者 tigermask@donga.com,oldsport@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明（照片）19日在国会交涉团体代表演说中表示：“将放弃免予逮捕的权利。” 据分析，由于共同民主党接连否决对本人等本党所属议员的逮捕同意案，被称为“防弹政党”的批评愈演愈烈，所以宣布“放弃不逮捕特权”。 李在明当天上午在国会召开的交涉团体代表演说中表示：“（检方）企图重新把李在明拉到拍照线上，发送逮捕同意案，让共同民主党产生矛盾和裂痕，我不会给他们提供借口。如果检方申请拘捕令，我会主动到场，接受拘捕令实质审查，表明检方的无道。”这一段话是共同民主党事先发布的演讲稿中没有的内容。该党核心相关人士表示：“在演讲之前才决定放弃不逮捕特权。现在的情况，已和2月份首份针对李代表的逮捕同意案来到国会时完全不同，所以宣布放弃。”这表明，在李在明看来，在审判进行过程中，由于柳东奎的陈述改口等，李在明所涉嫌疑的相关证据变得虚弱无力，因此法院下达拘捕令的可能性很小。 对此，国民力量党代表（党首）金起炫表示：“为时已晚了。不要光说不做，付诸实践比较好。请具体说明如何放弃不逮捕特权。”正义党代表李正美也指出：“这是失时之叹。” 李在明在当天的演讲中25次提及日本福岛核污染水等相关关键词，继续展开猛烈攻击。作为替代方案，他提议“与反对放水的国际社会一起援助保管费用”。他自我评价称：“太不像话了。这是避免天文数字般排放灾害的现实方法。”对于中国驻韩大使邢海明“干涉内政”发言引起的争议，李在明强调：“在应对福岛污染水排放方面，（与中国）也有很多事情要做。”

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