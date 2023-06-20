济州航空航班上有乘客闹事，声称“要打开紧急舱门”. June. 20, 2023 08:02. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 韩国航空界再次发生在飞行途中因有乘客要在飞机上打开紧急门而闹事的事件。但此次事件与上月韩亚航空着陆前强制开放紧急门时不同，因为飞机是在高空飞行，因此没有实际开门的可能性。 据航空业界19日透露，当地时间当天凌晨2时许，从菲律宾宿务机场起飞前往仁川国际机场的济州航空7C2406航班（波音B737）上，一名20多岁的乘客胸口疼痛，行动异常。当时距离飞机起飞已经过了1个小时。据悉，该乘客在前往前排与乘务员面谈时，突然接近紧急出口，并采取了开门的行动。虽然立即遭到乘务员们制止，但这一举动令一同乘坐的乘客们陷入极度不安之中。济州航空相关人士表示：“相关乘客做出了非正常的言行，接近R1门等行动。乘务员们执行了拘禁程序，着陆后把当事人移交给了机场警方。” 一般从1公里以上飞行高度起，由于飞机内部和外部压力差，无法开门，事发当时飞机在3万英尺（约9公里）以上的高度。波音飞机只要轮子稍微离开地面，就会启动上锁装置。某航空公司机长表示：“在航行途中经常有人试图开门，因此需要更加严格的限制。”

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