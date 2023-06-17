KBL：“拖欠选手团工资的DAYONE被除名”……自联赛成立以来参赛球队首次被除名. June. 17, 2023 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 因拖欠选手团工资等财政问题多次引发争议的职业篮球DAYONE俱乐部被清退出了联赛。 16日，韩国篮球联盟（KBL）接连召开理事会和总会，将DAYONE从会员公司除名。这是自1997年国内职业篮球联赛创立以来，参加联赛的球队首次被除名。KBL表示：“DAYONE自去年成立以来，一直引发财政问题，每次都违背承诺，因此我们最终得出了没有正常运营俱乐部的意向和能力的结论。” KBL还表示：“DAYONE不仅没有解决拖欠选手工资等问题，反而一贯采取虚假和不负责任的态度，破坏了联赛的信赖和稳定性”，并表示将向DAYONE的财务总管代表朴诺河和体育总管代表兼球队老板许宰追究法律责任。 收购好丽友俱乐部，于去年8月创立的DAYONE未能及时缴纳联赛加入费性质的特别会费（共15亿韩元）第一次缴纳额5亿韩元等，在上个赛季开幕前就出现了争议。由于母公司大宇造船海洋建设在经营方面遭遇困难，从今年2月开始连选手团的工资都没能支付。DAYONE在上个月31日召开的KBL理事会上说明了为解决拖欠选手团工资等问题的资金筹措计划等，到本月15日为止，虽然拖延了半个月的时间，但最终未能避免被除名的命运，在一个赛季后被赶出了联赛。 KBL决定寻找收购DAYONE篮球队的企业。KBL表示：“釜山市表明了组建男子职业篮球队的意向，因此计划首先与釜山市一起讨论寻找新收购企业的方案。”如果找不到收购企业，将在下个月21日以DAYONE所属的18名选手为对象实施特别选秀。除了DAYONE之外，其他9支球队将分别选走2名球员。如果届时仍没有出现收购DAYONE球队的企业，2023~2024赛季将以9支球队体制进行联赛。

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