非洲裔法国人的板索里，“我内心压抑的声音，现在终于可以发出来了”. June. 14, 2023 07:52. by 李素妍记者 always99@donga.com. 2015年，在法国巴黎韩国文化院举行闵慧星名唱（51岁•国家非物质文化遗产板索里《兴夫歌》履修者）的板索里演出的时候。喀麦隆出身的法国人、在法国大学专攻会计学和经济学的罗尔•麻浦（39岁•音）当时在三星电子巴黎分公司任职。在为学习韩国语而出入的韩国文化院响起《春香歌》的瞬间，他产生了“把我内心压抑的声音全部吐出来”的想法。 演出结束后，他立即找到闵明昌表示：“我想向您学习。”闵明唱回答说：“如果愿意的话，不管是10年还是20年，我都会教你，你来韩国吧。”麻浦在2年后的2017年辞去了工作，不顾反对的父母，登上了飞往韩国的飞机。麻浦说：“那天的板索里演出改变了我的人生。” 9日，记者在首尔钟路区一家咖啡厅采访了今年已经向闵明唱学习7年板索里的麻浦先生。他用熟练的韩语说：“7年前我唱的《兴夫歌》和最近我唱的《兴夫歌》是完全不同的声音”，“越磨炼越能找到我的声音，被板索里的魅力深深吸引。”他还说：“我想挑战一下自己声音的尽头在哪里。” 麻浦登上过在法国巴黎爱丽舍宫举行的韩-法总统晚宴等多个舞台，他选出的最佳舞台是2019年在母亲居住的祖国喀麦隆韩国大使馆举行的演出。当时他用法语演唱了《爱情歌》。他说：“第一次听到板索里的喀麦隆观众全体起立鼓掌。母亲一直静静地注视着那个场景，直到这时她才承认我的梦想，并说‘你想到哪儿去就去哪儿吧’。”麻浦从2020年开始担任韩-非洲财团宣传大使。 他在韩国形象交流研究院（CICI•理事长崔贞花）13日在首尔西大门区法国驻韩大使官邸以“投入和隐藏的演员、分享的快乐”为主题举行的《2023文化沟通论坛》上进行了板索里演出。当天，跆拳道2段法国驻韩大使菲利普•勒福尔示范跆拳道，德国驻韩大使米夏埃尔•莱芬施图尔用钢琴演奏肖邦的夜曲，麻浦则在舞台上演唱了《兴夫歌》中的“贫穷打令”片段。 2021年麻浦以板索里专业进入韩国艺术综合学校传统院，他的梦想是“有一天像老师闵明唱一样教韩国孩子们板索里”。他说：“在法国生活时，因为某个地方被压制而无法发出自己的声音，但在韩国可以学习板索里并发出自己的声音”，“现在我想把我感受到和学到的板索里的力量传达给观众。

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