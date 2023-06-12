“韩菲混血儿给歧视和无视他们的人一记重拳”……朴勋政导演最新力作《贵公子》即将与观众见面. June. 12, 2023 08:02. by 崔智善 aurinko@donga.com. 凭借电影《新世界》（2013年）、《魔女》系列（2018、2022年）在韩国动作电影中构筑独一无二领域的朴勋政导演将通过追击动作片《贵公子》与观众见面。 将于21日上映的《贵公子》将从菲律宾贫民区开始。在非法赌博拳击场上以拳击手赚钱的韩菲混血儿（韩国人父亲和菲律宾母亲生下的混血儿）马可（姜泰洙饰）为了筹集母亲的医疗费，四处打听韩国父亲的行踪。有一天，父亲雇用的律师来找马可。他说“你父亲也很想你”，并承诺如果一起去韩国，会解决医疗费问题。 就这样，马可和陌生人一起上了飞机。贵公子（金宣虎）接近了怀着不安的心情前往韩国的他。微笑着介绍自己是“朋友“的他给马可留下了“你去韩国是找死”的冲击性话，一到韩国就绑架了马可。好不容易逃走的马可从那时起就被贵公子、同父异母的哥哥韩理事（金康宇饰）、可疑女性允珠（高雅拉饰）莫名其妙地追击。 电影在前半部没有给出马可为什么被追赶、追击者的目的是什么等线索，而是将紧张感推向高潮。除了赤身跑步追击外，还将展开华丽的汽车追击战。后半部出现的贵公子和韩理事的血溅动作大戏把电影推到了顶点。电影被评为最近影院罕见的“青少年禁止观看”等级。 朴导演在8日的记者座谈会上表示：“从以前开始就非常想讲韩菲混血儿的故事”，“构想了让受到歧视的人给歧视和无视他们的人一拳的作品。” 电影中的人物个性很强。饰演贵公子的金宣虎就像所谓的“明眸皓齿的狂人”一样，带着莫名其妙的笑容追逐马可，以可怕的战斗力杀死人们。金宣虎说：“事前准备时，角色扮演得非常疯狂。努力展现出纯粹追击、享受的样子。”朴导演就剧中人物“贵公子”作为作品标题的理由表示：“我喜欢‘干净的疯子’这个角色。” 新人演员姜泰洙经过3次试镜，以1980比1的竞争率成功选上马可一角。朴导演说：“因为是韩国和菲律宾的混血角色，所以希望有特有的感觉，因为要进行深入的演技，所以仔细观看了演员试镜。”

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