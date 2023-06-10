特朗普被美国联邦政府起诉……受到涉嫌违反间谍法等7项指控. June. 10, 2023 08:46. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 《纽约时报》等媒体当地时间8日报道称，美国法务部将以卸任时擅自泄露机密文件、违反间谍法、虚假陈述、阴谋妨碍调查等7项违反联邦法的嫌疑，对前总统特朗普（照片）提起刑事诉讼。 法务部方面虽然尚未正式确认，但特朗普当天也在社交媒体“真实社交”上表示，“腐败的拜登政府起诉了我”，并称收到了住宅海湖庄园所在的佛罗里达州联邦法院的传票。今年3月，特朗普成为首位被纽约州曼哈顿地方检察厅以伪造文件等嫌疑起诉的美国前任和现任总统。这次是遭到联邦政府起诉的处境，这也是第一次。 特朗普涉嫌在2021年1月卸任时，将应该留在白宫的机密文件带回家藏匿，并妨碍联邦调查局寻找。 去年8月，联邦调查局搜查了特朗普的住宅，回收了100多件机密文件。特朗普表示，拜登、前副总统迈克·彭斯也涉嫌泄露机密文件，诉苦说自己冤枉。相反，法务部方面则针锋相对地表示：“与两人配合调查（的态度）不同，特朗普一直妨碍调查。” 特朗普的支持率在遭纽约州检察机关起诉后暴涨，在目前10多人竞争的共和党总统候选人竞选中独占鳌头。此次是否也会出现类似的情况备受关注。特朗普13日表示，将出席迈阿密法院。

한국어