美国限制中国半导体，欧洲趁虚而入. June. 09, 2023 08:21. by 金祺容 kky@donga.com. 在美国开始重组排挤中国的全球半导体供应网的情况下，中国开始与欧洲半导体公司进行大规模合作投资。欧洲希望填补因美国对华出口限制而产生的中国国内半导体空白，同时提高全球半导体市场占有率，与迫切需要确保半导体技术的中国一拍即合。 据香港《南华早报》8日报道，总部位于瑞士日内瓦的汽车半导体巨头意法半导体（STM）和中国三安光电前一天在中国主要制造中心重庆就设立32亿美元（约4.18万亿韩元）规模的半导体合作风险企业达成了协议。重庆市政府也将为这项合作风险投资提供资金。 新公司计划生产碳化硅半导体。在用于电动汽车、太阳能、风力发电部门的碳化硅半导体方面，中国具有优势。去年8月，美国将碳化硅半导体列入未经美国政府批准不得向中国出售的出口限制对象。据分析，中国决定增设碳化硅半导体生产设备是为了寻找绕过美国出口限制的途径。三安光电首席执行官西蒙·林期待地表示：“（与意法半导体的合作风险投资）将成为中国市场广泛使用碳化硅半导体的主要原动力。” 意法半导体总裁兼首席执行官让-马克·奇瑞（Jean-Marc Chery）在声明中表示：“中国在电动汽车产业中正在迅速行动，意法半导体正在很好地构筑电动汽车领域的地位。与当地合作伙伴一起制造专用代工（半导体委托生产）是适应中国需求的最有效的方法。”《南华早报》分析说：“意法半导体在中国活动了约40年，以此为基础，在美中技术竞争激化的情况下，也在加强与中国的关系。” 《南华早报》解释说，意法半导体和三安光电在重庆的合作风险投资是在美国限制对华尖端半导体、设备出口的情况下，中国强调以28纳米成熟工程为中心维持半导体竞争力的意志。美国去年10月规定，如果向中国销售可以生产14纳米以下系统半导体、18纳米以下DRAM、128层以上NAND闪存的设备及技术，必须得到许可，因此实际上禁止了向中国出口。

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