《社论》尖端技术向海外转移剧增……应该整顿“技术安保”指挥塔. June. 08, 2023 09:04. . 韩国企业长期投入大量资金和人才培养的尖端技术流向海外的忧虑正在加大。过去，技术外流到追赶韩国的中国等地是个问题，但现在连发达国家都贪图韩国的半导体、电池技术。特别是发达国家为了让韩国企业难以拒绝，提出了“胡萝卜和鞭子”混合的条件，要求转移核心经验。 通过产业通商资源部下属的产业技术保护委员会的审议，出口的国家核心技术件数从2018年的22件增加到去年的82件，4年内激增了近4倍。据悉，韩国拥有超差距竞争力的半导体技术出口比前年增加了50%。随着韩国企业在海外建设的半导体、电池工厂增多，技术也一同流向海外。 问题是海外企业和政府的尖端技术提供要求越来越强烈。还发生了与韩国企业一起在美国建立电池合作工厂的合作伙伴企业以检验稳定性为由，要求提供包含制造技术的数据的事情。LG能源解决方案、SK on、三星SDI等“韩国电池三剑客”在北美单独、合作启动或正在建设的工厂就有15家。 再加上美国政府作为提供补贴的条件，要求三星电子、SK海力士提供半导体生产收益率等敏感信息。今后，向在海外当地法人工作的韩国人才提出好条件、同时抢走技术和人力的尝试也很有可能增加。因为不仅是韩国，美国、日本、台湾等参与技术霸权竞争的国家（地区）都因人才不足而挣扎。 为了守护成为国际目标的韩国技术，制定国家战略的必要性也越来越大。负责技术、产业安全的韩国政府的职能分为产业资源部、国家情报院、专利厅等。正如美国、德国、日本等发达国家所做的那样，建立总管技术安保的控制塔迫在眉睫。 今年3月窃取业界最尖端3纳米半导体工程信息的三星电子职员以初犯为由被判缓期执行等，针对技术泄露犯罪的量刑和处罚力度有如棉花锤，必须大幅加强。企业在积极扩大海外生产设施的同时，也有必要将超差距技术开发功能集中在国内的“母公司”，彻底保护原创技术。

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