孩子与海鸥. June. 07, 2023 08:17. . 有个孩子住在海边。他每天早晨都去海边和海鸥们玩耍。数百只海鸥跟随他玩耍的样子非常壮观。有一天，他的父亲听说这件事后，说带一只海鸥来让我看看。说就是想确认一下，是不是真的。孩子第二天早上去了海边。但发生了一件奇怪的事情。不知怎的，海鸥再也不肯落下来了。 这是不亚于《伊索寓言》的故事集《列子》中出现的寓言。这本寓言集的最初注释者张湛解释说，海鸥们之所以不会警戒孩子，是因为孩子纯洁的心。因为这种心情外露，所以物种也可以与其他存在和谐相处。但是听到父亲让其带海鸥回来的话，孩子失去了纯粹的心。没有欲望的孩子产生了欲望，海鸥成为了利用的对象。察觉到背叛的海鸥们为了不被抓住，只在空中飞舞盘旋。连接两种存在的绳子断了，啪。 故事中的孩子，打比方说吧，就像在人生的某个地方失去纯真的我们人类的样子。虽然还没有达到与海鸥玩耍的境界，但对我们来说也有过纯真的时期。不是为了目的，而是行动本身就是游戏，我们也有对每一个行动都感到喜悦的时候。然后在某个瞬间追究并利用一切，把它当作发展开始生活。在此过程中，我们甚至把人类也当作利用的对象。 就像世界上的寓言一样，《列子》中出现的寓言不是虚幻的故事，而是与纯真逐渐远离的我们的故事。尽管如此，我们心中的某个地方似乎还是渴望那些失去的纯真。虽然无法完全找回它，但无论如何都想找回一点。也许这种对纯真的期盼和渴望会一点点把我们引向善的方向。

한국어