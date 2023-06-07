吴贤揆效力的凯尔特人队的主教练将出任托特纳姆热刺队新主帅. June. 07, 2023 08:20. by 金培中 wanted@donga.com. 包括英国广播公司（BBC）在内的英国媒体接连报道称，将吴贤揆带到凯尔特人的主教练安格•波斯特科格鲁（58岁）将执掌孙兴慜所属球队托特纳姆热刺队（英格兰）的指挥棒。当时效力于国内职业足球K1联赛水原队的吴贤揆，随着波斯特科格鲁主教练的积极引进，于今年1月穿上了凯尔特人的队服。 BBC报道说：“波斯特科格鲁主教练就担任托特纳姆热刺队新主帅一事（与托特纳姆热刺俱乐部）达成了协议。合同期限为两年（另一说法为签约四年）。在官方发布之前，还剩下最终的详细协商程序。 出生在希腊的波斯特科格鲁教练跟随父母移民到了澳大利亚，在澳大利亚度过了球员生涯。虽然在球员时期没有太大的发挥，但成为主教练后，让多支球队登上了冠军宝座。在2022~2023赛季，他执教的凯尔特人队分别取得了苏格兰联赛、联赛杯两连冠，并登上了苏格兰足总杯的冠军宝座，实现了三冠王。在担任布里斯班队主教练的2010~2011、2011~2012赛季，他在澳大利亚职业足球甲级联赛中首次连续两个赛季夺冠。在日本职业足球J联赛也担任过主教练。2018年至2021年，他执教了横滨水手队。2019年，他还为横滨队夺得了时隔15年的J1联赛冠军奖杯。 波斯特科格鲁教练还曾执教过澳大利亚国家队。澳大利亚队于2015年在本国举行的亚洲杯决赛中以2比1力压韩国队获得冠军，当时澳大利亚队的主教练正是波斯特科格鲁。决赛中韩国队的唯一进球是由孙兴慜打进的。

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