“必须寻找到底的12.1879万名6•25参战勇士战死者”. June. 03, 2023 08:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋处2日表示，为迎接预定于5日成立的国家报勋部和停战协定70周年，将展开国军战士记忆活动“必须寻找到底的12.1879万面太极旗”。 报勋处以去年年末为基准，制作了象征还没有回到家人怀抱的12.1879万名6•25战争参战国军战死者的1~121879号固有号码的太极旗徽章，发放给希望参加活动的国民。太极旗徽章的设计是着眼于6•25战争参战勇士战死者身上涂抹的太极旗形象而诞生的。 报勋处表：“其宗旨是，不忘为国家献身的英雄，记住并负责最后一位，并在日常生活中体现超越理念和世代的报勋的真正意义。”用于活动的各种纪念品是以至今还埋在山野的众多国军战死者写给国民的信的形式制作的。 该活动于2020年5月由光云大学公共沟通研究所首次发起。光云大学学生自发地在光化门一带向市民赠送了研究所制作的太极旗徽章等，以纪念6•25参战勇士的牺牲。此后，NH农协、GS零售赞助并扩散，随着今年报勋部的成立，再次启动了。 作为活动的一环，职业棒球选手们计划在显忠日的周中三连战（6月6日~8日）期间，在帽子上贴上太极旗图案参加比赛。韩国职业足球联盟（K联赛）决定，在本月一个月内将参加比赛的各球队的队长袖标设计成太极旗，并参与此次活动。 报勋处相关人士表示：“将像英联邦国家的报勋象征‘罂粟花’一样，通过在日常生活中可以亲身体验的各种活动，将‘必须寻找到底的太极旗’发展成为大韩民国代表性的报勋象征。”报勋处还表示，在每年护国报勋月之际，通过挖掘国军阵亡者遗骸，减少“必须寻找到底的太极旗”数量，其结果也将持续与国民进行共享沟通。

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