学生减少，教育厅公务员增加10%，拨款高达42万亿韩元. June. 02, 2023 07:57. . 据调查，由于低生育率加剧，小学、初中、高中学生人数正在减少，但市、道教育厅公务员人数反而有所增加。教育部资料显示，在过去5年里，全国17个市、道教育厅所属的地方公务员增加了9.7%（6516名），随之增加的人工费超过1.1万亿韩元。即，虽然填充学校的学龄人口减少，但管辖该地区的教育厅的规模却在持续膨胀。 在此期间，小学、初中、高中学生人数减员超过58万人，因此关闭的学校达240所，但市、道教育厅的公务员人数反而增加，令人难以接受。而且相比教育现场需要的行政人力，奖学士、奖学官等教育专门岗位大幅增加。据悉，部分地方教育厅以划分领域的方式增加了所属机关的数量。不得不让人认为，这是不是为了安排教育专职人员而增设高层职位的“摆饭碗”行为。 每年持续增加趋势的地方教育财政拨款成为助长这种粗放型组织运营的主要因素。国内税的20.79%自动分配并拨付的教育拨款去年增至76万亿韩元。监查院指出，过去3年里，教育拨款过多，达到42.6万亿韩元。监查院分析说，教育部制定的教师人工费和学校设施费等高于实际，而教育厅自身收入的制定却有所减少。如果继续以现行方式拨付补贴，到2060年其规模将达到176万亿韩元，如果按学生人均计算，将接近6000万韩元。 各市道教育厅抗辩说：“由于应对校园暴力和实施高中学分制等，需要做的业务变多了。”但是不得不问，是不是在没有努力提高组织效率的情况下，轻易地增加了公务员数量。早在之前，教育厅就一直以发放平板电脑、建筑物涂色费、零食费、入学准备金等方式挥霍善心预算。目前还没有用完而积攒的拨款达22万亿韩元，在这种情况下，挥霍无度的预算规模今后还会扩大多少，目前不得而知。 由于经济萧条，各地都出现了税收漏洞，国家财政正在恶化。在真正需要使用的地方资金不足的情况下，不能再放任另一边持续浪费税金的不均衡现象。就拿学生人数减少的根本原因——低出生率来说，实际家庭支援预算还不到经合组织成员国平均水平的70%。如果打开教育厅爆满的库房，也有助于填补这些预算。与需求无关，全面改革机械式分配的教育拨款体系，是第一步。

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