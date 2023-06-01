美国SVB“超高速破产”，对韩国也发出了金融稳定早期警报. June. 01, 2023 07:38. by 金道炯, 朴熙昌 dodo@donga.com,ramblas@donga.com. “美国硅谷银行（SVB）的破产也给韩国带来了‘早期警报（early warning）’，这一点值得铭记。” 在31日举行的“2023东亚国际金融论坛”上，作为主题演讲者出席的芝加哥大学经营研究生院教授道格拉斯•戴蒙德强调说：“在像现在这样因急剧上调利率而引发的危机局面下，确保金融稳定性比什么都重要。” 戴蒙德教授是查明恐怖引发恐怖的“银行挤兑”（大规模提款）机制的世界级学者，去年获得了诺贝尔经济学奖。对于3月份美国SVB的破产，他指出：“这是监督当局没有用实际价值评价SVB账簿上的资产，也没有根据亏损进行资本扩充的结果。” 作为对韩国金融的建议，他强调表示：“银行以多元化的资产为基础，维持健全性的规制和监督很重要”，“应该以SVB事件为镜子，准备安全装置，必要时也要扩充资本和减少股息。” 《银行4.0》的作者兼未来学家、网络银行创始人布雷特•金就2050年银行的面貌预测说：“随着以人工智能（AI）为基础的智能银行的普及，银行业务的大部分将实现自动化。” 当天出席论坛并读贺词的副总理兼企划财政部长官秋庆镐也表示：“金融稳定是一切的基础”，“在实时监控急剧变化的国内外金融市场的同时，将利用目前剩余的40万亿韩元左右的市场稳定措施财源，积极应对变动性。”东亚日报和频道A到今年为止已经举办了第11届的此次论坛，以“超高速银行破产时代，金融的新作用和解决方法”为主题，在首尔中区乐天酒店举行。

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