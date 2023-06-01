朝鲜发射“卫星”失败，韩国的“警报”混乱……应对态势没有喘息的余地. June. 01, 2023 07:37. . 朝鲜昨天上午向南方发射了搭载人造卫星的火箭，但因发动机故障而失败。朝鲜表示：“搭载军事侦察卫星‘万里睛1号’的新型火箭‘千里马-1’型在分离一级后因二级引擎启动不正常而坠落在西部海域。”朝鲜预告称，“将尽快进行第二次发射”。对于朝鲜发射火箭，首尔市发送了“准备躲避”的紧急短信，但行政安全部却改口称是“误发”，暴露出了韩国政府应对体系的混乱。 朝鲜以开发侦察卫星为名向南发射火箭的挑衅暂时以失败告终。这是在技术性准备尚未完全结束的情况下，为了配合政权的内外政治日程而强行发射的结果。朝鲜前一天派出军方二号人物预告称“计划于6月发射”，使周边国家放松警惕，甚至动用了5月最后一天突然发射的欺骗手段，但暴露出火箭的技术不完善性，惨遭失败。 虽然由于此次失败，金正恩的气势可能会有所减弱，但朝鲜的对外挑衅将持续下去。朝鲜在2012年“光明星三号”卫星发射失败后，时隔8个月再次尝试将卫星送入轨道，2016年-2017年因弹道导弹的发射失败或空中爆炸而无数次失败，同时加快了中远程导弹的开发。此次失败很有可能再次助长暂时进入平静状态的金正恩的对外挑衅冲突。 韩国政府和国际社会应该更加坚定地执行应对违反联合国对朝制裁决议的明显非法行为的决议。政府已经警告过“要承受相应的代价和痛苦”。朝鲜虽然失败，但没有理由降低韩国的应对水平。应该立即通过召开联合国安理会，推进谴责和惩戒朝鲜的决议，重新构筑对朝制裁战线等，全力展开外交战。 而且，此次挑衅还对对朝警报系统等韩国政府的危机应对体系提出了重大课题。朝鲜发射火箭10多分钟后，首尔市响起了警戒警报短信，市民们不安地表示“到底要怎样、到哪儿躲避”，网络搜索量暴增甚至一度中断了门户网站的连接。20多分钟后，行政安全部发出“首尔市的警报是‘误发’”的短信，让市民们更加混乱。首尔市和行政安全部甚至就这种分歧展开了责任攻防战。看到韩国露出这种漏洞、惊慌失措的样子，即使朝鲜嘲笑，也无话可说。 此次应对混乱的根本责任在于总统室。对朝鲜威胁水平的评价和相应的应对措施的判断，是安保控制塔国家安保室的责任。朝鲜发射火箭，之前早已预告。应该精巧地构建警报的级别、发布标准、程序等系统，连同政府各部门和地方自治团体，一起彻底应对。对于应对态势，没有松一口气的时间。

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