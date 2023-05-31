朝鲜军方领导人：“6月发射侦察卫星，将实时监视美军军事行动”. May. 31, 2023 07:56. by 高道艺记者、孙孝周记者 yea@donga.com,hjson@donga.com. 朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲30日表示，将于下月发射“一号军事侦察卫星”。李炳哲是朝鲜核和导弹开发的总负责人，在军队中排名第二。朝鲜前一天（29日）向国际海事组织各地区航行区域协调国日本通报称，“将于5月31日至6月11日期间发射卫星”，但朝鲜军方领导人30日公开了发射侦察卫星的具体时间和目的。民间卫星还捕捉到了朝鲜移动式组装建筑等为发射侦察卫星进入最后准备的情况。 李炳哲当天通过官方媒体朝鲜中央通讯社发表了立场声明，主张“6月即将发射的一号军事侦察卫星和新计划试验的各种侦察手段，对于实时追踪、监视、辨别美国及其追随武装分子的危险军事行动、事前遏制及应对，加强共和国武装的军事准备态势是不可或缺的。” 李炳哲接着提到了以韩美为主轴的军事演习，并抨击称：“在韩半岛地区展开行动的美军空中侦察资产的作战半径和监视范围，不仅包括首都平壤在内的共和国西北部地区，还包括周边国家的中心地区和首都地区。”分析认为，李炳哲提到的“周边国家”是指中国，实际上向中国传达了“一起应对”的信息。李炳哲还表示：“我们不断感受到扩大侦察情报手段和更新防御及攻击型武器的必要性。我们拥有实施发展计划的时间表。” “美国之音”30日报道称，对民间卫星照片企业“星球实验室”29日的卫星照片进行分析后发现，“在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场和附近的第二发射场，起到安装运载工具作用的移动式组装建筑已经向发射台方向移动。”移动式组装建筑可以往返于组装火箭的主处理建筑和发射台之间。有观察人士认为，朝鲜使用移动式组装建筑，说明发射就在眼前。 韩国军方正在密切关注朝鲜在西海卫星发射场和第二发射场中的哪个地方发射军事侦察卫星。对于朝鲜在两个地方同时发射侦察卫星的动向，军方认为这可能是为了给韩美情报当局制造混乱的一种“扰乱战术”。军方相关人士表示：“到目前为止，还没有进入倒计时阶段的特别动向。朝鲜有可能在短时间内完成发射程序，因此正在用韩美监视资产进行集中监视。”

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