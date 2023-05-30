IMF警告韩国等亚洲企业的负债问题. May. 30, 2023 07:57. by 金玹秀, 郭道英 kimhs@donga.com,now@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）警告说，在高利率下，亚洲企业的负债负担正在剧增，有可能出现亏损。韩国在全体企业负债中很有可能违约（不履行债务）的负债比重也远远超过了世界平均水平，危机警告声越来越大。 IMF最近在自己的博客上发表了《高利率中的亚洲应该监视企业负债上升》”的文章，并指出：“亚洲企业在低利率时期提高了负债比重，负债水平比2008年金融危机时有所提高”，“这加重了利率上调和提高的市场变动性的负担。” 韩国也从2021年7月到2022年6月为止，利息备付率（ICR）低于1的企业负债占全体企业负债的22.1%。这一数值高于世界平均水平（16.8%）、亚洲平均水平（13.95%）。利息备付率是营业利润和利息费用的比率，如果低于1，就意味着企业赚的钱比利息多。因此，如果利息补偿倍率低于1，很有可能陷入违约状况。 印度（31.1%）、泰国（28.03%）、中国（25.8%）、印度尼西亚（22.7%）等与韩国一样，违约风险企业持有的负债超过了全体负债的20%。日本为15.8%，低于世界平均水平。 此前，IMF在本月初发表的《亚太地区经济展望报告书》中担忧表示，如果利率急剧上涨，韩国、新加坡企业很有可能会出现不良负债。从企业负债利率上升1.5%的小幅下降情况来看，利息备付率不到1的限界企业层出不穷。IMF警告说，在房地产领域，韩国和越南的不良负债比重较高。

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