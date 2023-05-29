“韩国最容易受供应网遭到干扰的影响”……不改变贸易结构就没有未来. May. 29, 2023 08:10. . 在主要国家中，韩国被认为是最容易受到干扰全球供应网影响的国家。这是首尔大学国家未来战略院对各国的出口、进口结构进行分析后得出的结果。供应网问题成为韩国经济的最大危险因素，美国主导的印太经济框架参与国就牵制中国的协定达成协议等，围绕国际供应网的较量正在激化。 据国家未来战略院分析，在测定因海外特定国家干扰供应网而遭受损失可能性的“进口脆弱性”方面，韩国居世界首位。日本、越南、泰国、印度等亚洲国家排在第二至第四位，都是与中国相近、贸易比重较大的国家。相反，在意味着通过本国出口企业、产品的支配地位左右全球供应网的能力的“出口权力”中，韩国仅排在第11位。排在第一位的是中国，其次是德国、美国、意大利、印度等。 韩国的进口脆弱性之所以高，是因为生产主力产品所需的主要装备、原材料依赖于海外几个国家。电动汽车电池用原料从中国进口，半导体设备和材料大部分从美国、日本、荷兰进口。相反，如果没有韩国，供应网就会出现问题的产品只有存储器半导体、电池、造船等几个品种。 脆弱的贸易结构是韩国经济的弱点，这一点最近得到了确认。到上个月为止，连续11个月减少的对华出口导致整体出口萎缩。今年第一季度对华出口依存度为19.5%，虽然低于2018年的26.8%，但仍然很高。中国经济复苏势头未达到预期效果后，韩国经济遭遇寒流。相反，去年中国进口产品中，韩国产品的占有率为7.5%，是2001年以后的最低值，因此，韩国对中国市场的控制力正在减弱。 更何况，美国、韩国、日本等14个国家参与的印太经济框架决定创建应对中国资源武器化的网络等，把中国排除在全球供应网之外，为减少影响力，正在加快步伐。这将给一直依赖中国的韩国经济带来致命打击。如果不彻底改变因半导体错觉效果而不知时光流逝搁置十多年的贸易、产业结构，韩国经济的未来将很难实现。

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