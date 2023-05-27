面对陋习，超越传统观念… 基辛格眼中的6位领导人的战略. May. 27, 2023 07:42. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “由于美国和中国的矛盾，10年内有可能发生世界大战。人工智能（AI）的快速发展进一步增加了风险。应该尽快缓和有关台湾的矛盾。” 最近世界媒体的头条被亨利•基辛格的这种发言所覆盖。半个世纪前的1969年至1975年担任美国国家安全事务助理、1973年至1977年担任国务卿（部分时期兼任）的劳政治家的洞察力至今仍然具有巨大的影响力。 基辛格27日迎来了100周岁。在纳粹统治下的德国度过幼年时期，他为了躲避犹太迫害定居美国后，执行了超级大国的外交安保政策，其生活本身就展现了现代史的巨大轨迹。去年在美国出版的这本书中，基辛格考察了二战以后创造世界的6位领导人的战略，并阐明了抛给当今时代的启示。 他眼中的领导资质有政治家型和预言家型两种。政治家型领导人在维持社会认同感的同时，引导社会慎重地经历变化。预言家型领导比起管理，更想超越现状。优秀的领导们综合了两种属性，在必要的瞬间借用了相反的属性。作者说：“超越了六位领导人都继承的情况，将社会推到了可能性的极限。” 他将西德首任总理康拉德•阿登纳（1876~1967年）的战略归纳为“谦虚战略”。也就是说，不顾政治上的反对，比起遥远的统一可能性，更喜欢西德的统一，从而奠定了经济奇迹的基础。法国的夏尔•戴高乐（1890~1970年）可以概括为“意志战略”。流亡中成为自由法国领导人的他不仅主导了法国的政治，还主导了社会革新。 作者给提拔自己为国家安全顾问的美国前总统理查德•尼克松（1913~1994年）赋予的关键词是“平衡战略”。这一调查也适用于基辛格本人。尼克松于1972年访问中国，开始了乒乓外交，实现了牵制苏联的力量平衡。 曾与以色列联手的前埃及总统安瓦尔•萨达特（1918~1981年）被赋予的关键词是“超越战略”。实现亚洲经济发展模式的新加坡前总理李光耀（1923~2015年）的“优越战略”是其关键。英国前首相撒切尔夫人（1925~2013年）被赋予了“信念战略”的关键词。当时的英国正面临困境。高通货膨胀和国际社会影响力衰退也随之而来。撒切尔在任期间，英国成为了金融中心，因为共产主义应对和福克兰群岛战争（又称马岛战争）的胜利，找到了新的地位。 作者在结论中表示：“6位领导人都是两次战后诞生能力主义的中产阶层出身的领导人。”因为不那么特别的背景，他们可以挑战习俗，拥有超越传统观念的观点。据分析，他没有把国家的命运交给有利于投票或只呼吁自己一方的修辞学，也不害怕引发政派之间的不和。 该书出版后，世界并没有表现出共同的赞誉。美国《华尔街日报》（WSJ）将这本书评价为与保罗•肯尼迪的《强国兴亡》一样的经典著作。英国日刊《卫报》提及了基辛格在任期间在美国的影响力下在第三世界发生的暴行，并表示：“基辛格从未低估过自己，他对戴高乐的厚颜无耻表示尊敬。”

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