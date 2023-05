默丘里演唱的《三十岁之际》……“AI翻唱曲将不可避免地引发著作权争议”. May. 26, 2023 07:52. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 流行歌手布鲁诺•马尔斯演唱的NewJeans的《Hype boy》、弗雷迪•默丘里(1946~1991年)翻唱的金光石(1964~1996年)的《三十岁之际》、IU演唱的少女时代泰妍的《思念你的时间》。 最近在YouTube(油管)及社交网络服务(SNS)上掀起了利用人工智能(AI)的翻唱(由其他歌手编曲演唱大众熟悉的热门歌曲)热潮。上月27日上传到油管上的题为《Hype boy-Bruno Mars》(AI翻唱曲)的视频中,布鲁诺•马尔斯以稍显木讷、相对准确的侨胞式韩语发音翻唱了NewJeans的歌曲,成为了话题。该视频公开3周后,点击量达到了125万次。摇滚乐队皇后乐队的主唱弗雷迪•默丘里演唱的金光石的《三十岁之际》视频也很受欢迎。 有趣的是布鲁诺•马尔斯和弗雷迪•默丘里的声音不是真的。他们都是AI学习歌手的声音后创造出来的声音。“AI翻唱曲”超越了只模仿声音的模仿水平,还展现了该歌手独有的音乐个性,获得了很高的人气。实际上,布鲁诺•马尔斯的AI翻唱视频中出现了“布鲁诺•马尔斯特有的劈裂的铁声也得到了很好的体现”、“没想到AI会代替实际存在的歌手的声音”等好评。 对于AI翻唱曲热潮,歌谣界也有人担心会侵犯著作权。实际上,在海外还发生了围绕AI制作的歌曲的著作权争论。最近,随着创作歌手The Weekend和流行歌手德雷克一起演唱的新曲《Heart on My Sleeve》被查明是AI制作的假音源,因违反著作权法而被从各种视频平台上删除。据悉,以此为契机,环球音乐集团向YouTube等网站要求,仅限于本公司拥有著作权的歌曲,禁止刊载AI翻唱歌曲。 韩国国内也围绕AI翻唱曲进行了著作权讨论。今年Hybe收购的AI音响企业Supertone在2021年SBS新年特辑《世纪对决AI vs人类》中再现了已故歌手金光石生前的歌唱声音,制作了金范洙的《想你》翻唱曲。除了当时播出的内容外,未经遗属、著作权人的同意,决定不将该再现声音作为第二部作品使用。对此,Hybe方面表示:“利用AI技术时,艺术家对创作物的权利是最优先保护的课题。” 随着AI在音乐产业中的作用越来越大,对著作权法修改的讨论也变得活跃起来。目前,国内著作权法将作者限定为自然人。问题是,今后很有可能诞生代替人的AI歌手和制作人。实际上SM娱乐计划年内让女子组合Aespa的世界观中的假想助手“Naevis”作为歌手出道。Naevis与现有的虚拟偶像的不同之处在于,动作和声音都是通过AI重新创造的。Naevis为Aespa的第三张迷你专辑收录曲《WELCOME TO MY WORLD》伴唱,宣告了作为歌手的开始。 韩国音乐内容协会事务总长崔光浩(音)表示:“作词家、作曲家、歌手等创作者很有可能不欢迎AI的参与,相反,唱片制作者可以节省练习费用,因此可以对其表示欢迎”,“虽然今后几年会陷入混乱,但最终将成为人类和AI共存的形态。”

