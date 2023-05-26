“我们都是维尼修斯”，皇马球员和球迷共同发声抗议种族歧视. May. 26, 2023 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. “我们都是维尼修斯。” 皇家马德里（皇马）球员和球迷们为了在比赛过程中受到种族歧视的小维尼修斯（皇马）发出了共同的声音。25日，在与巴列卡诺的2022~2023赛季西班牙足球甲级联赛主场比赛开始之前，皇马球员们都穿着印有20号球衣站在了球场上。20号是小维尼修斯的球衣号码。两队的球员们还一起举起了写有“将种族歧视者赶出足球”的横幅。两队队长还戴上了写有反对种族歧视信息的队长袖标。在当天的比赛中，皇马球员们原本应身披印有各自号码的球员参赛。 赛场大屏幕上的时钟显示上半场20分钟之后，观众们开始高喊小维尼修斯的名字。在和他的球衣号码相同的时间段内，现场发出了“我们也和维尼修斯在一起”的信息。因伤在观众席观看比赛的小维尼修斯从座位上站起来，向球迷竖起了大拇指。观众们纷纷表示“我们都是维尼修斯。不能再这样（种族歧视）了。” 当天比赛后半场第44分钟攻入制胜一球的皇马球员罗德里戈低着头举起了拳头。这是象征黑人人权运动的“黑色力量敬礼”。罗德里戈和小维尼修斯作为巴西国家代表队成员一起参加了去年的卡塔尔世界杯。 小维尼修斯在22日与巴伦西亚队的客场比赛中遭到了种族歧视。巴伦西亚的球迷们向他大喊“猴子”。当时小维尼修斯在与观众发生口角时还流下了眼泪。当天比赛结束后，小维尼修斯在自己的社交媒体上留言说：“这不是第一次。也不是第二次，第三次。在西甲联赛，种族歧视是家常便饭。”

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