为了一只海星. May. 24, 2023 07:53. . 数万只海星被暴风雨刮到海边。没有水就无法生存的海星们，现在似乎毫无疑问地要死在沙滩上了。但是在海边散步的小女孩拿起一只海星扔进了海里。有个老人看着那个样子说。“孩子，这个海边虽然没有几十万只，但也有数万只海星。你救了几只能有什么区别吗？”少女一边抓着一只扔向大海一边说。“对它（海星）来说差别很大。” 这是当了17年的僧侣，还俗后致力于真理传播的瑞典人维奥伦-纳蒂科•林德布拉德讲述的故事。问“数万只中能救活几只有什么区别”的老人，像极了在压倒性的现实面前轻易放弃的我们自己。老人的话很现实。以个人的力量不可能改变大势的现实是存在的，在这种情况下死心是理所当然的。但是少女的话也同样现实。如果像老人一样看待世界，少女的行为可能看起来微不足道，但对于那些有着生命危险的海星来说，这是一件非常了不起的事情。虽然微不足道，但如果一个一个地聚集在一起，也许就能救活所有人。也就是说，不要悲观、怀疑、冷嘲热讽，要给小事赋予意义。也就是说，如果感到可怜，就不要斤斤计较，要首先付诸行动。 诗人赵东华这样唱出了那种心情。“不要说我独自开花/草地会改变吗/你开花，我开花/最终草地就会变成一片花地。”因为每一朵花都会聚集在一起变成一片花地，所以从我开始，你和我一起努力吧。不要对我说“我一个人开花，你一个人努力，世界就会改变吗？”的话。林德布拉德讲述的故事娓娓道尽战胜尼采所说“客人中最奇怪的客人”的虚无主义的智慧。

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