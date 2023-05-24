美中两国密切关注三星电子和SK海力士的应对措施. May. 24, 2023 07:54. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 / 张宽硕记者 weappon@donga.com,jks@donga.com. 随着中国对美国最大的存储器半导体企业美光（Micron）采取限制销售措施，韩国将如何应对备受美中两国的关注。美国向三星电子和SK海力士施压，要求共同应对来自中国方面的经济报复，而中国则要求不要与美国合作。 美国投资银行伯恩斯坦分析师马克•李22日（当地时间）在报告书中表示：“考虑到中国国内存储器半导体供应商的竞争力，中国为了代替美光，有必要依靠三星电子、SK海力士、KIOXIA（原东芝存储）等外国供应商。”他接着表示，“但是他们都是美国的同盟国（企业），都依赖于美国的设备供应”，“因此他们想要无视美国的压力，捞取禁止销售美光的实惠的可能性很小。” 相反，美国《华尔街日报》（WSJ）当天指出：“韩国对（美国）的援助存在局限性”，“与日本、荷兰不同，韩国没有对从中国引进（美国正在要求的）尖端半导体设备提出自己的限制。” 政府既不承认也不否认美国政府是否提出了协助要求。总统室高层相关人士7月23日在与《东亚日报》的通话中表示：“中国政府禁止采购美光产品，提及的‘核心信息•基础设施’的意义和范围等还不明确”，“尽管如此，我们还是会考虑到与美国的经济安保因素，在仔细研究之后再确定我们的立场。” 但是，产业通商资源部第一次官张永镇22日表示：“这不是政府（对企业）指手画脚的事项，而是企业判断的问题。”也就是说，即使政府实际接受美国的要求，也很难向企业要求限制向中国销售。

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