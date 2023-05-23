中国对美国美光进行制裁…韩国陷入世界两大巨头矛盾之中. May. 23, 2023 07:51. . 中国对美国半导体企业美光产品表示“没有通过安全审查”，禁止在本国销售。中国网络安全审查办公室表示：“美光产品存在比较严重的网络安全问题，给中国的核心信息基础设施供应链带来重大安全风险。”这是中国有史以来首次对美国半导体企业实施制裁。 中国的措施明确表明了不会向美国半导体技术控制退让的强硬应对基调，无异于宣布了全球“半导体战争”。面对美国接连采取的牵制政策，一直慎重应对的中国正式亮出了剑。从3月份开始对美光进行安全审查的中国在七国集团（G7）峰会结束后，展示式地发表了结果。这只能看作是对主导加强反华战线的美国进行报复。 美光去年在中国的销售额为33亿美元（约4.35万亿韩元），占全体的11%。如果失去中国市场，冲击波必然会很大。此前，美国去年限制了对中国的半导体设备出口，同时对扬子存储技术（YMTC）等中国企业进行了制裁。虽然双方都以国家安全为由，但最终应该看作是确保未来核心产业尖端技术优势的霸权竞争。 由于美中之间围绕半导体的正面冲突，韩国将面临史无前例高难度的试验台。中国制裁美光，也是其他国家随时都有可能面临类似报复措施的警告。美国商务部表示“将与核心同盟及合作伙伴一起应对存储器半导体市场的歪曲”，强调“与同盟的共同应对”。有外媒报道称，美国要求“韩国企业不要填补因禁止美光销售而导致的中国国内需求不足的部分”。三星和SK海力士夹在美中之间，被要求做出选择，陷入了进退两难的境地。 新冷战中激化的政治、外交冲突侵蚀经济逻辑，这一冷酷的国际社会现实不容忽视。但也不能因此卷入阵营对决，损害国家利益。美国也不希望看到，限制韩国企业供应半导体最终成为只培养中国企业的结果。韩国政府应该制定用这种逻辑说服美国，但坚决对抗中国“经济压力”的实利经济安保战略。毋庸讳言，还要同时尝试不受外部风浪影响的超差距技术的开发和维持。

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