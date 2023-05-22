专栏：沟通的基本是支持和鼓励. May. 22, 2023 05:36. . “我们，舒服地说吧。因为在球场上进行比赛的是运动员自己。父母只要在他们发挥出色的时候大声欢呼，没做好的时候鼓励他们不要泄气的口号就可以了。”―出自李锦姬《我们，舒服地说吧》中 正如上文所述，我也是一名“在球场上征战的运动员”。同时，我既是父母，又是起到组织成员的父母角色的有着19年从业经历的职业经理人。在我的这种位置上，有时会对别人的成果产生怀疑。如果稍微改变想法推进工作，就会产生更好的结果，于是产生了为什么不能那样做呢的想法？但是看到这篇文章后，我知道了我也只是一名在球场上征战的运动员的事实。我真的做得好吗？ 回顾过去，我也喜欢得到称赞、应援和支持。我想是不是以这种能量为基础，进行了另一个挑战，走到了现在。我们有时性急。经常会发生直接传达本人的经验和知识，以及能力值，并让他们入学，强迫子女或同事的情况。世上没有正确答案，没有一开始就做得好的人。由于所有的改变，昨天的正确答案在未来与正确答案相去甚远的情况也时有发生。 凡事都有开始，我们在时间上复出多少努力，收获成长，不断培养自己的能力值。所以必须承认不同。摆脱用对错来对待对方，用做得好和不好来评价对方的习惯并不容易。但是在运动员生涯中，如果有人单方面进行教练会怎么样呢？如果有人对我爸爸的所作所为提出正确的道路会怎么样呢？如果有人不断否定我，只强迫我表现出更好的样子，我的自尊心会怎么样呢？ 我们是每个人在人生中都要全力以赴的选手。作为领导、父母、朋友、同事，互相认识、互相支持是人生的一大动力。沟通的基本不是教导，而是支持和鼓励。

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