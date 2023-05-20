“Pony Coupe”时隔49年再次复原……“包含了郑周永-郑世永-郑梦九的努力”. May. 20, 2023 08:00. by 李建赫 gun@donga.com. “这是通过已故现代集团名誉会长郑周永、已故HDC集团名誉会长郑世永、现代汽车集团名誉会长郑梦九以及我们所有人的努力所取得的成果。” 现代汽车集团会长郑义宣18日（当地时间）出席在意大利科莫湖举行的“Pony Coupe概念车（包含开发方向性的试制车）”复原仪式时做出了上述表示。 当天的活动是为了通过现代汽车的过去探索未来方向的Heritage（遗产）品牌平台“现代Reunion”的推出，以及恢复1974年制造后流失的现代汽车的第一款概念车“Pony Coupe”而举行的。现代汽车的首款独立生产车辆Pony的兄弟车型Pony Coupe当时以破格且出色的设计获得了好评。此后，虽然快要批量生产，但由于石油风波和经营上的困难，未能出现在世界上。由于洪水等原因，图纸和车辆流失，复原工作也不容易。 现代汽车表示，为了重温在1970年代恶劣的环境下，将汽车培养成国家代表产业的先辈管理层的意志和将现代汽车培养成国际品牌的职员们的热情，决定恢复Pony Coupe概念车。郑会长表示：“已故名誉会长郑周永怀着‘可以完美生产汽车的国家甚至可以生产任何飞机’的信念，实现了独自生产韩国汽车的愿景”，“有必要找回一起努力的美好记忆。” 负责Pony Coupe概念复原工作的设计大师乔盖托•乔治亚罗和他的儿子法布里奇奥•乔治亚罗也参加了当天的活动。乔治亚罗设计师设计了Pony、Pony Coupe、Pony Excel、Stellar、索纳塔第1、2代等。郑会长对是否批量生产Pony Coupe概念车强调说：“如果顾客喜欢的话，也没有做不到的事情。”

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