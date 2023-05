美国:“七国集团峰会将发表对华技术控制的声明” VS 中国:“美国在搞胁迫外交”. May. 20, 2023 08:01. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国白宫就19日开幕的日本广岛七国集团(G7)峰会表示:“联合声明将反映对中国军事现代化可能使用的敏感技术的保护。”这意味着,七国集团协议将包括控制尖端半导体等中国可用于增强军事力的核心技术的出口方案等。 美国拜登政府高级官员当地时间18日在有关七国集团峰会的新闻发布会上表示:“联合声明将强调整个七国集团的一致做法,这是历史性的。”他还说:“我们不仅担心供应链的安全,还担心中国的非市场政策和经济压力。希望保护可用于中国军事现代化的狭义概念的敏感技术。” 美国表示,并不是想与中国进行脱钩。但是,这一举动表明了美国不仅要共同应对经济报复等中国的高压经济政策,还要在尖端半导体等核心技术限制上达成一揽子协议的意志。在日本和荷兰共同参与美国对华尖端半导体设备出口限制的情况下,拜登政府一直要求韩国和欧洲等同盟国共同参与对华技术限制。 随着七国集团层面的对华施压逐渐明朗化,中国外交部19日表示:“美国习惯于通过胁迫性政策和经济胁迫来胁迫其他国家。‘胁迫外交’的发明权、专利权、知识产权都属于美国。” 七国峰会还大觫幅加强了对入侵乌克兰的俄罗斯的制裁。七国集团在峰会第一天即19日通过单独声明宣布对俄罗斯实施追加制裁,并表示:“只要俄罗斯不无条件、全面撤出乌克兰,就没有和平。”此前,拜登政府高层高级官员表示:“将加强对俄出口管制,将70多家俄罗斯和第三国企业列入黑名单,切断美国的出口。” 乌克兰总统泽连斯基为了亲自参加七国集团峰会,也将于20日访问日本。这是泽连斯基自去年2月乌克兰战争爆发后首次访问亚洲。《金融时报》报道说:“七国集团国家首脑还将讨论乌克兰的‘和平首脑会议’提议。”此前,泽连斯基提出了俄罗斯立即撤离、七国集团参与的和平首脑会议等保障结束战争体制的和平构想。

한국어