韩国核废水考察团明天访日……检查福岛处理情况. May. 20, 2023 08:00. by 申나리 journari@donga.com. 韩国政府将从21日开始派遣21名专家现场考察团，对日本福岛第一核电站核废水的处理情况进行为期五晚六天的考察。考察团将通过为期两天的福岛核电站现场检查、与日本相关机关进行技术会议、提问回答等方式检查核污水处理情况。 国务调整室国务第一次长朴龟渊（音）19日在新闻发布会上表示：“计划直接确认日本核污水净化及排放设施整体运营情况和放射性物质分析能力等，制定国民健康和安全所需的措施。”由原子能安全委员会委员长刘国熙（音）担任团长的考察团由韩国原子能安全技术院的19名核电站设施及放射线专家和韩国海洋科学技术院1名海洋环境放射线专家组成。朴龟渊就考察团的构成解释说：“考虑了今后监督工作的业务专业性和持续性。”但民间专家并没有包括在此次考察团中。政府计划今后另行组建包括民间专家在内的10人左右的咨询小组。 考察团将于22日与东京电力、经济产业省、原子能规制委员会等日方相关机关进行技术会议及提问答疑，并从23日到24日确认福岛第一核电站核污水管理情况。预计25日将以上述现场检查内容为基础，与日本相关机构就放射线环境影响评价、储水罐核污水分析值等进行深入讨论。朴龟渊表示：“除了部分存在核辐射隐患的设施外，（日方）几乎全部接受了韩方的（考察）要求。” 刘委员长在新闻发布会上表示：“将全面确认核污水发生、净化、整流、聚集、稀释、入海的一系列过程，计划最集中、最重点地查看多核素去除设备（ALPS）。”多核素去除设备是去除除氚以外的放射线物质的核心设施。 韩国在野党强烈反对政府派遣视察团。共同民主党表示：“不要为了给日本排放核污水的名分而派遣参观团，应该更加重视国民的生命和安全。”

한국어