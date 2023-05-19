国会“全面调查、主动申报虚拟货币”，不是宣布而应立即实行. May. 19, 2023 08:01. . 国会政务委员会昨天通过了内容为全体国会议员自行申报拥有虚拟货币明细的决议案。要把第21届国会任期开始后拥有虚拟资产的现状及变动明细向人事革新处申报，并提议国民权益委员会对此进行调查。随着金南国议员投机虚拟货币疑惑的扩散，舆论指出“没有其他拥有虚拟货币的议员吗”后，国会方面采取了应对措施。 现行公职人员财产登记对象中没有虚拟货币，因此仅凭公开的财产无法确认议员们是否拥有虚拟货币。虽然也有自称拥有虚拟货币的政界人士，但整体情况却鲜为人知。如果只公开除虚拟货币以外的财产，就无法正确了解议员们的实际财产规模。因此，有人怀疑虚拟货币是否会被恶意利用为隐藏财产的手段或非法政治资金途径。 特别是议员们是否拥有虚拟货币备受关注，是因为在处理虚拟货币相关法案时存在利害冲突的可能性。代表性的领域是将游戏币转换成虚拟货币、使其变现的赚钱游戏（P2E）。在韩国，自2004年“大海故事”事件以后，以助长投机性为由禁止了P2E。韩国游戏学会主张，很有可能是为了P2E合法化而展开游说。曾大量拥有游戏企业发行的Wemix的金南国在有利于P2E合法化的法案中还作为发起者列名其间。如果真的进行了游说，就不能排除P2E企业以AirDrop形式向其他议员提供虚拟货币的可能性。 首先，正确确认全体议员持有虚拟货币的现状是当务之急。仅凭宣布全面调查虚拟货币或自行申报的决议，消除这种疑惑是有限的。也就是说，仅凭没有法律约束力的决议是不够的。即使议员们同意使用个人信息，也没有强制调查权的权益委员会进行查证是有限的，因此有必要让拥有所有用户持有虚拟货币及交易明细的虚拟货币交易所提交资料。国会应该彻底公开议员们是否拥有硬币并立即拿出可以查证可疑部分的实质性方案。

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