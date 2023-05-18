国际米兰欧冠半决赛次回合再胜AC米兰，时隔13年再次踏上欧冠决赛舞台. May. 18, 2023 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 国际米兰（意大利）在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛四强“米兰德比”中获胜，时隔13年再次踏上欧冠决赛舞台。 17日，国际米兰队在与AC米兰队（意大利）的2022~2023赛季欧冠半决赛次回合主场比赛中，以1比0获胜。11日，国际米兰队在两队的首回合客场比赛中以2比0获胜，并以两回合总比分3比0进入了最终的决赛。国际米兰队在今年两队的4次交锋中取得了全胜。至此，球队与AC米兰的欧冠历史交锋战绩也来到了2胜2平2负，保持均衡。 这是国际米兰队第6次进入欧冠决赛，也是自2009~2010赛季后时隔13年再次进入欧冠决赛。AS罗马队（意大利）主教练何塞•穆里尼奥率领的国际米兰队在2009~2010赛季横扫意甲、意大利杯和冠军联赛，实现了意大利球队唯一的三冠王。此前，国际米兰曾3次（1963~1964、1964~1965、2009~2010赛季）夺得冠军联赛冠军。 这是自2016~2017赛季尤文图斯队获得亚军后，意大利球队时隔6年再次进入冠军联赛决赛。国际米兰队在小组赛C组继拜仁慕尼黑（德国）之后，以小组第2名的成绩进入了16强。这是自2018~2019赛季托特纳姆热刺队、利物浦队（以上英格兰）之后，小组第二的球队首次进入欧冠决赛。 当天，国际米兰队的前锋劳塔罗•马丁内斯在下半场第29分钟，在球门左侧接到队友罗梅卢•卢卡库的传球，利用一记左脚大力射门，攻入了全场唯一进球。2018年开始身穿国际米兰队服的马丁内斯至今为止在面对AC米兰队时攻入8球，表现出了强大的面貌。阿根廷国家队队员劳塔罗表示，“今天我们球队团结在一起，展开了精彩的比赛。去年在卡塔尔世界杯上阿根廷队夺冠时，我也体验过如果能够团结在一起会带来怎样的结果”，“能够实现我的梦想—进军欧冠决赛，感到非常高兴。” 国际米兰队将于6月11日在土耳其伊斯坦布尔举行的决赛中，第4次挑战“大耳朵杯”（Big ear•冠军联赛冠军奖杯），决赛对手将是曼城队和皇马队之间的胜者。

한국어