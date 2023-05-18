朝鲜发射军事侦察卫星，只等金正恩一声令下. May. 18, 2023 07:58. by 军事记者 尹相虎、古都艺 记者 ysh1005@donga.com,yea@donga.com. 朝鲜17日表示，已经做好了（在运载火箭上）搭载一号军事侦察卫星的准备。这距离4月18日朝鲜国防委员长金正恩及其女儿金珠爱一起来到国家宇宙开发局下达指示、要求在计划时间内完成发射准备仅过了一个月。看来只剩下金正恩的“发射命令”。 朝鲜中央通讯社17日报道说，金正恩16日现场指导一号侦察卫星的发射工作，并批准了“今后行动计划”。金正恩打破4月18日来到国家宇宙开发局宣布完成卫星制作后28天的潜行，与女儿金主爱一起开始了公开活动。据朝中社报道，金正恩亲自观看了“最终结束组装状态检查和宇宙环境试验，搭载准备就绪”的一号军事侦察卫星。金正恩批准的“今后行动计划”可能是指在不久的将来把完成制作和搭载准备的卫星搭载在运载火箭上进行发射的计划。朝鲜当天还公开了侦察卫星的实物照片。

한국어