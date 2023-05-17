父亲和猫. May. 17, 2023 07:51. . 当时还是小学生的他抱着装有猫的篮子，坐在父亲骑的自行车后座。他们在去2公里远的海边扔猫的路上。在20世纪中期，遗弃猫并不是一件值得谴责的事情。不知道扔掉的理由。也许是因为回到家生活的母猫的肚子鼓起来了，还要抚养幼崽，这成为了负担。总之，他们扔掉猫后回家了。但是打开玄关门进去后，被扔在海边的猫高兴地迎接了他们。猫比骑自行车回来的他们先回家了。 他看着父亲的脸。迷迷糊糊有点发懵的表情马上变成了感叹的表情，后来变成了安心的表情。所以猫从此以后就住在家里了。这是村上春树回忆父亲时写的《弃猫》的开头故事。他家里常有猫。对于没有兄弟姐妹的他来说，猫是“珍贵的朋友”。 他回忆起抛弃猫的事情时，突然想起父亲也被自己的父亲抛弃的故事。被抛弃的猫和被抛弃的父亲。在他父亲这一代，如果食物不够充足，就会把孩子送去被人家当养子或交给寺庙。爷爷把年幼的儿子送到了一个寺庙去当童子僧。但是儿子不知出于什么原因，不久后回到了家里。他以后就住在了家里。但是却带着深深的伤痛生活着。他是春树的父亲。 遗憾的是，春树和父亲的关系并不顺坦。没有细说，虽然不知道原因，但他20多年来一直没有和父亲见面。是痛苦的回忆。但有一点安慰的是，他和父亲在去抛弃猫时被猫超越的“分享了帅气、谜一样的经验”。追忆和哀悼父亲的作家内心深沉而凄婉。

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