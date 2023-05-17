护理协会预告集体行动，“有可能中断辅助手术业务”. May. 17, 2023 07:52. by 李文秀记者 doorwater@donga.com. 尹锡悦总统16日在国务会议上对《护士法》行使了否决权，护士团体对此表示强烈反对。大韩护理协会要求国会重新表决《护士法》，同时组成“2023议会选举企划团”，表示“将追究政治责任”。尹锡悦表示，“（护士法）引发了相关职能范围之间的过度矛盾”，说明了对《护士法》行使否决权的背景，但保健医疗界的职能范围矛盾似乎进入了“第二轮”。 护理协会还考虑了部分履行医生职责的医生助理护士们中断业务等团体行动。护理协会相关人士表示：“当天下午将讨论具体的应对计划，并从17日开始行动。”相反，保健福利医疗联合决定取消原定于17日举行的总罢工，搁置至《护士法》重新表决以后。 医生助理护士是辅助医生诊疗和手术时医疗行为的护理人员。主要在医生不足的手术室代替切除、缝合等。现行医疗法不允许这样的业务。但医生助理护士因必需医疗领域的人力不足，长期以来已成惯例。 随着人数逐渐增加，10所国立大学医院的医生助理护士在2021年达到1091名，比2019年（797名）增加了37%。据医疗界推算，全国医生助理护士超过1万人。 因此，有人担心，如果他们中断工作，手术等医疗现场可能会出现问题。相关业务本身就是违法的，政府也没有办法制止。保健福利部长曹圭弘在当天的新闻发布会上表示：“政府将切实履行上个月宣布的护士人力支援综合对策，由国家负责改善护士的工作环境。”他随后立即前往高丽大学安岩医院，与医生助理护士们见面等，开始安抚护士界。 另外，有专家提议，保健医疗职能范围之间的业务范围调整应在中立的公论场合进行。首尔大学医疗管理学系教授金允（音）表示：“此次事件是政府连续60年没有确定医疗职能之间的业务范围而发生的。保健医疗界各职能范围的业务范围制定过程，不应是像现在这样由政府自行决定的方式，而应该组成各职能范围专家和国民参与的中立委员会来决定。”

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