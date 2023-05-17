半导体库存滚雪球……三星32万亿-SK17万亿，第一季度新增4.4亿韩元库存资产. May. 17, 2023 07:53. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 由于经济萧条，半导体库存像滚雪球一样增加。由于全球需求不振，三星电子半导体事业（DS）部门和SK海力士等两家公司的库存资产就接近50万亿韩元。 16日，据金融监督院电子公示系统透露，三星电子DS部门的3月末库存资产为31.9481万亿韩元。这比去年年末的29.0576万亿韩元增加了2.8905万亿韩元（9.9%）。与2021年末（16.4551万亿韩元）相比，时隔1年零3个月几乎翻了一番。 SK海力士公布，第一季度的库存资产为17.1822万亿韩元。与去年年末（15.6647万亿韩元）相比，增加了1.5175万亿韩元（9.7%）。SK海力士的库存资产也比2021年末（8.95万亿韩元）增加了近一倍。如果把今年1~3月三星电子DS部门和SK海力士的库存资产增加部分合并起来，总增加值将达到4.408万亿韩元。因为，虽然全球经济萧条导致半导体需求减少，但半导体工厂365天24小时运转，生产半导体。但是SK海力士和三星电子分别从去年第四季度（10~12月）和今年第一季度开始减少晶片投入量等，开始减产存储器半导体。半导体业界相关人士表示：“三星电子加入了减产的行列，而随着顾客公司积累的半导体库存减少，从第二季度开始两家公司的半导体库存将减少。” 但是，由于库存资产增加，身体变得沉重的不仅仅是半导体产业。以3月末为基准，国内销售额30大企业的总库存资产为235.2619万亿韩元，比去年年末（225.2937万亿韩元）增加了9.9682万亿韩元（4.4%）。即使除去三星和SK半导体，库存资产也增加了5.5602万亿韩元。

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