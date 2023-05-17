泰国是否废除“侮辱王室罪”受到关注. May. 17, 2023 07:52. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 在14日的泰国议会选举中，主打“支持年轻人”的“远进党“成为第一大党，该党作为头号公约提出的“改革君主制”能否实现备受关注。在确定胜利的15日凌晨，远进党党首皮塔·林乍伦表示，“时代情绪发生了变化。在推进修改刑法第112条（亵渎王室罪）的过程中，不会做出任何妥协”，再次表明了改革的意志。 在世界43个君主国（君主立宪制、专制君主政制）中，泰国被认为是最严厉处罚亵渎王室罪的国家。根据刑法第112条，侮辱或威胁现任国王、王妃、继承人或摄政者，最高可判处15年有期徒刑。法律没有明示侮辱的定义和范围，在审判过程中被拒绝保释、非公开或军事审判的事情是家常便饭。 特别是最近该法被用来政府加强检查上，因此很多人指出这是个问题。2016年登上王位的哇集拉隆功国王（拉玛十世）以侮辱王室罪为根据，一直压制着否定自己的舆论。今年3月，一名女性在Youtube上上传主张废除王室侮辱罪的壁画，被判处87年监禁。该女性承认罪行，被减刑43年零6个月。 侮辱王室罪也成为给泰国军方政变提供正当性的根据。2006年和2014年，军方声称“为阻止民主政府试图改革君主制”，两次发动政变。 修改刑法第112条的前景目前尚不明朗。修正案要想在议会获得通过，参众两院全体750席（众议院500席+军方指定参议院250席）必须要有过半数议员赞成。目前，以远进党为中心的在野党众议院议席只有292席。 有评价认为，此次议会选举结果使泰国离民主化更近了一步。8月15日，朱拉隆功大学政治学教授苏拉查·班龙淑（音）表示：“通过此次议会选举，迎来了‘曼谷之春’。军方（对议会选举）充满自信，走下坦克登上了游说卡车，但选民们阻止了（军方的胜利）。”

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