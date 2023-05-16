下级走在部长法官身后的“三角编队”……陈腐的官场文化依然如旧. May. 16, 2023 07:51. by 张一白记者、金慈贤记者 jwhite@donga.com,zion37@donga.com. “走路的时候要走在部长（法官）的侧后方，乘坐电梯要按顺序排列。” 最近与《东亚日报》采访组见面的前任和现职的审理研究员（法务工作人员）异口同声地表示，被选拔后从现任法官那里接受了这种“法院礼仪”教育，“虽说法院的氛围正在发生变化，但真正陈腐僵硬的礼仪文化并没有消失。”据称，合议庭的三名法官去吃饭或散步时，部长法官会走在中间，陪席法官则在后面左右两边行走，维持着被命名的“三角编队”等。 实行法务一元化后实施的审理研究员被认为是“未来的法官候选人”。因为在很多情况下，他们是法学专门研究生院（法学院）3年级时通过专门的考试被选拔出来，其后3年内起到法庭的“手脚”作用，之后积累律师经验，并再次申请出任法官。但有人指出，法院僵硬的礼仪惯例成为聘用优秀审理研究员出身的资历法官的障碍。审理研究员们被选拔后学习的法院礼仪有“走路时按照研修院届数早的部长的顺序跟在后面走”“部长脱夹克之前不脱夹克”“按照排名顺序提议吃饭”等。 这种礼仪文化实际上在法院根深蒂固。一名前审理研究员表示：“曾与部长法官们一起在饭后买来咖啡，按照与排名不同的顺序分给对方，这样就受到了关注。”一起去吃午饭的日子里，为了尽量减少让资深法官等待办公楼电梯的时间，要按照法官中届数晚的顺序告知“请出来”。有些审理研究员无法忍受这种垂直、僵硬的文化，在任期满3年之前离开了法院。据说，结束3年后，作为律师经历了相对自由的民间律师事务所氛围后，不再回到法院的情况也不少。 法院内外有人指出，虽然只寻找“工作与生活平衡”的法官们存在问题，但过分重视礼仪的法院文化也有必要改变。一名不愿透露姓名的第四年法官表示：“时代变了，强调形式上的礼仪惯例是旧态。有必要消除不必要的礼仪惯例，取而代之的是让事情变得明确的业务系统和法院文化。”

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