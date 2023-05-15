执政20年的埃尔多安：“不会对大选不服”. May. 15, 2023 07:54. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 土耳其大选第一轮投票14日举行，埃尔多安总统（照片）断然驳斥了部分人提出的不服选举的可能性。他在最近的舆论调查中，以微弱优势落后于6个在野党联合选出的在野党单一候选人、共和人民党党首凯末尔·克勒奇达奥卢。如果在当天的投票中没有得票率超过50%的候选人，得票排名前两位的候选人将于28日进行决选投票。 据路透社等媒体报道，埃尔多安在大选两天前的12日接受当地电视采访，在被问到“如果在大选中失败，是否会服从结果”时回答说：“任何选举结果都将视为合法的。我将做民主要求的任何事情。”他还主张，从2003年开始长期执政的自己此前是通过民主方式掌握权力的。 实际上，试图终身执政的埃尔多安因今年年初在东南部和叙利亚北部发生的大地震、慢性经济困难等原因，比过去任何选举都处于守势。对此，在野党和市民团体等担心，如果埃尔多安失败，将不服结果，要求重新选举等。实际上，他所属的执政党正义与发展党在2019年最大城市伊斯坦布尔市长选举中，25年来首次败给了在野党候选人、现任市长埃克雷姆·伊马姆奥卢。执政党随后立即主张不正当选举，要求重选。在之后实施的再选举中，执政党候选人以比第一次选举时更大的差距败给了伊马莫奥卢，丢尽了脸面。 此次大选结果有可能给国际局势带来相当大的变化。土耳其虽然是北约成员国，但埃尔多安政权一直与批评自己长期执政及镇压反对派的西欧主要国家保持着不和谐的关系。去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，土耳其的行动也一直表现得似乎支持俄罗斯总统普京。相反，反对党候选人克勒奇达奥卢则具有亲西方倾向，高呼恢复与欧盟及北约的关系。在野党部分人士甚至提出疑惑称，俄罗斯为了延长埃尔多安的执政时间，试图通过制作假新闻、黑客等介入此次大选。

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