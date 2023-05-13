《社论》三成20多岁青少年表示“讨厌是韩国人”……“胜负社会”有压力. May. 13, 2023 07:36. . 韩国的现代史是史无前例的成功史。在战后140多个独立国家中，成功实现产业化和民主化的国家只有韩国。韩国作为发展中国家首次跻身发达国家行列，全世界对韩国文化和韩国式生活的关心也越来越大。但调查结果显示，虽然取得了奇迹般的成就，但作为韩国人感到自豪的人只有一半多一点。 《东亚日报》和问卷调查平台“Tillion Pro”以1800名成年男女为对象进行了问卷调查，结果显示回答“作为韩国人感到自豪”的人只有55%。22%的人回答“不太自豪”，其余23%的人回答“不喜欢是韩国人”。特别是10~20多岁人群中，回答“讨厌是韩国人”的比率在10人中有将近3人（28.8%-29.4%）。国家的成功并没有转化为对国家的自豪感或个人的成就感。 如果社会发达、个人主义倾向增强，宣扬国威并不与对国家的自豪感联系在一起，这是普遍现象。越是年轻一代，对现实的不满就越多，这也是事实。但是，从此次调查结果来看，韩国的特殊性也引人注目。对于“与韩国最般配的形象”的提问，回答“竞争性强”“疲惫”的人很多。在压缩增长过程中，过热竞争和对成功的强迫表现为对社会的不满。韩国人特有的上进心，在实现高速增长的同时也增加了疲劳感。 竞争越激烈，必然是失败者越多于成功者 。我的生活如此艰难，有何理由对国家的成功感到骄傲?更何况，如果无论怎么努力都无法超越社会经济背景的界限，相对剥夺感就会更大。韩国人的幸福度处于世界最低水平也与这种社会氛围不无关系。 只有越来越多的人认为国家的成功有自己的一份，幸福度才会提高，集体的力量才能得到加强。只有尊重多种生活价值，减少消耗性竞争，保障公平竞争，给人以即使失败也能保障东山再起的机会和最低限度的人生，人们才能产生对共同体的信任和责任感。这一切，都是只有启动调解矛盾、引导达成一致的政治才能实现的事情。“K”字开头的最令人羞愧的单词中，“K政治（韩国政治）”以压倒性的优势（52.7%）排名第一，必须重视这一调查结果。

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