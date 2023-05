BTS时隔11个月再次以“完整体”身份推出新歌. May. 13, 2023 07:35. by 李素妍记者 always99@donga.com. 防弹少年团(BTS)12日下午发表了7名成员全部参与的新曲《The Planet(照片)》。这是继去年6月《Yet to come》之后,时隔11个月,最近部分成员入伍的BTS再次以“完整体”身份推出新歌。 其所属经纪公司Big Hit Music对新歌介绍说:“BTS成员7人7色的个性与清凉的歌唱非常协调。”歌曲是成员JIN(本名金硕珍•31岁)和J-Hope(本名郑号锡•29岁)入伍前录制的。 《The Planet》是预定从14日开始在SBS播出的国产动画片《BASTIONS》的主题曲。歌词与描写击退破坏环境的恶棍的英雄故事的动画片的主题相吻合。“你和我的小星星/现在痛苦着”等,包含了告知地球珍贵的信息。

