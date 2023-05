美国:“竞争并不意味着冲突” VS 中国:“台湾是红线”. May. 13, 2023 07:35. by 金祺容 kky@donga.com. 美国和中国的外交安保总指挥——美国总统国家安全事务助理沙利文和中国共产党中央政治局委员王毅在奥地利维也纳会面,进行了8个多小时的对话。这是自2月初中国“侦察气球”事件导致两国关系急速僵化后,中美首次举行的最高级别会晤。此次会谈是在拜登政府最近为缓和美中矛盾向中国发出“对话信号”的情况下举行的,因此对两国关系产生的影响备受关注。 据美国《华尔街日报》和香港《南华早报》等媒体当地时间11日报道,沙利文从前一天开始与王毅在维也纳举行了为期两天的会谈。美国政府高级官员表示,两人在两天内进行了8个小时以上的对话。此次会谈是继美国国务卿布林肯因“侦察气球”事件突然推迟访华后,美中时隔3个多月再次举行会谈。 据美国高层官员透露,沙利文向王毅强调:“美中虽然存在竞争关系,但这并不意味着矛盾或冲突。”他还重申,“美国反对单方面改变台湾海峡现状,坚持一个中国的原则”。中国官方媒体新华社12日报道说:“王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场”“双方同意继续用好这一战略性沟通渠道”。 最近,美国向中国发出了缓和矛盾的信号。彭博社11日报道说,拜登政府正在推进美中首脑的电话通话。此前的8日,美国驻华大使伯恩斯会见了中国外交部长秦刚。美国贸易代表戴琪和中国商务部长王文涛将于本月底会面,美国国防部长奥斯汀和中国国防部长李尚福之间的会谈也有可能成功举行。 中国在一定程度上回应了美国。英国《金融时报》报道说:“已经空缺5个月的中国驻美大使将在本月内赴美履新。” 中国同时不断要求美国“尊重我们的核心利益”。中国外交部发言人汪文彬11日在例行记者会上表示,“美方不能一方面讲沟通,一方面却不断对中国打压遏制”,“我们敦促美方端正对华认知,尊重中方的底线红线,停止损害中国的主权、安全、发展利益”。中国官方媒体《环球时报》12日也主张:“美国不能一边压迫中国一边讲沟通。”

