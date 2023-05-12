37岁的老将哲科首开纪录，帮助国米首次赢得欧冠“米兰德比”. May. 12, 2023 07:48. by 金正勋记者 hun@donga.com. 国际米兰（意大利）在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛上促成的“米兰德比”中首次取得了胜利。 11日，国际米兰队在与同城死敌AC米兰队（意大利）的2022~2023赛季冠军联赛半决赛首回合客场比赛中，开场仅11分钟就攻入两球，并最终以2比0获胜。这是国际米兰在冠军联赛中对阵AC米兰时取得的首场胜利。国际米兰在2002~2003赛季半决赛、2004~2005赛季8强战中遭遇AC米兰，以2平2负的战绩一次也没有获胜过。包括当天的比赛在内，国际米兰在今年与AC米兰的3次对决中全部获胜。 国际米兰和AC米兰同时将意大利米兰的“圣西罗”体育场用作主场（国米使用时称作“梅阿查”）。从1909年开始的两队对决“米兰德比”是全欧洲最有名的德比之一。到目前为止，两队共交锋236次，国际米兰队以88胜69平79负领先。而在冠军联赛中，AC米兰队史曾7次（历史第2位）夺冠，比国际米兰（3次）多得多。而两支球队在意甲联赛中的夺冠次数都是19次（并列第2位）。 国际米兰队当天在与AC米兰队时隔18年的欧冠对决中，凭借1986年出生的老将埃丁•哲科（照片）的首开纪录进球领先对手。在球队获得角球的情况下，哲科用一记凌空抽射攻破对方大门。37岁零54天高龄的哲科登上历届欧冠半决赛最高龄射手榜第2位。在1比0领先的上半场第11分钟，1989年出生的亨里克•姆希塔良攻入一球。哲科表示：“在冠军联赛半决赛上进行的德比并不是每年都有的。我今天做了球队需要我做的事情。” 在历届欧冠半决赛首回合比赛中，以2粒（及以上）的进球优势取胜的球队只有一次未能晋级最终的决赛。两队的半决赛次回合比赛将于韩国时间17日凌晨4时进行。

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