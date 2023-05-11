“SG事件”三人帮被捕……必须树立“金融犯罪=家破人亡”的公式. May. 11, 2023 07:43. . 被指为SG证券引发的股价暴跌事件背后的H投资咨询企业负责人罗德渊（音）等3人前天被检察机关逮捕。在没有经过传唤程序的情况下，先申请逮捕令实属罕见。这表明，检方不仅确认了相当部分的犯罪嫌疑，而且认为犯罪性质也很严重。据推测，此次事件涉及1000多名投资者，投资金额达1万亿韩元。要通过快速、彻底的调查，彻底查明大规模股价操纵的始末。 首先，要集中力量证明主犯们故意抬高股价的疑惑。罗德渊等人涉嫌从投资者手中接收手机和证券账户，一边出售，另一边高价买入，以抬高股价，通过套路交易操纵行情。另外，还要查明通过高尔夫练习场、画廊等20多个法人收取部分收益作为手续费逃税的疑惑。收回看似转移至海外高尔夫球场等地的犯罪收益也是一大课题。 政界、财界、媒体界、医疗界等各界人士的名字被提及也令人震惊。在罗德渊方面的两家公司中，担任法律顾问的前特别检察官朴英洙、向投资者介绍罗德渊的国会公职者伦理委员出身的张某、在罗德渊一伙最近收购的媒体公司担任顾问的C日报下属研究所理事长金某等人，名字时常出现。要彻底查明真相。有必要对投资巨额资金的医生、律师、艺人等进行调查。虽然他们主张自己是受害者，但如果是在知道投资操作过程的情况下把钱交给对方，就会成为共犯。 还要查明比任何人都了解公司情况的大股东们在股价暴跌事态之前出售持有股份获得巨大收益的经过。Daoukiwoom集团总裁在暴跌4天前抛售自己公司的股票，拿到了605亿韩元。首尔城市煤气的会长提前三天处理股份，套取了457亿韩元现金。时机之佳，令人难以看作是“偶然一致”。在从高点出售股份的过程中，要彻底确认是否利用内部信息。 操纵股价是破坏资本市场信赖、制造众多受害者的重大犯罪。这种犯罪之所以不断发生，是因为处罚力度很低，甚至出现了“就算去监狱也是赚到了”的说法。倘非如此，怎么会有一些势力在被判刑出狱后再次试图操纵股价?要彻底调查此次事件的全貌，惩一儆百。对举报和处罚操纵股价的整体制度也要进行改善。借此机会，有必要确立金融犯罪就是家破人亡的原则。

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