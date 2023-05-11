皇家马德里队和曼城队连续两年在欧冠半决赛相遇，首回合双方握手言和. May. 11, 2023 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 在通往欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛决赛的最后一关，连续两个赛季相遇的皇家马德里队（西班牙•皇马）和曼彻斯特城队（英格兰•曼城）在半决赛首回合以平局收场。 10日，两队在皇马主场举行的2022~2023赛季UEFA冠军联赛半决赛首回合比赛中，以1比1战平。“卫冕冠军”皇马在上半场第36分钟由维尼修斯•儒尼奥尔先拔头筹，取得领先，但曼城队的凯文•德布劳内在下半场第22分钟扳平了比分。两位球员都在对方禁区前用强而快的右脚大力远射破门。赛后，为球队扳平比分的曼城队的德布劳内被选为当场比赛最佳球员。 虽然比赛最终以平局结束，但在赛后的球队氛围方面，曼城队显然处于更乐观的一方。因为在客场挽回落后的比赛，避免了失败，而且次回合比赛将在展现出“极强”战斗力的主场举行。曼城队自2018年9月小组赛输给里昂队（法国）后，在主场进行的欧冠联赛比赛中连续25场（23胜2平）保持不败。曼城队前锋杰克•格拉利什在当天的比赛结束后表示：“在伊蒂哈德（曼城队的主场名字），任何球队都无法阻挡我们。”上个赛季，曼城队在主场进行的半决赛首回合比赛中以4比3战胜了皇马，但在客场进行的第二场比赛中以1比3败北（经历加时），总比分5比6落后，未能进入决赛。 曼城队当天以平局延续了本赛季欧冠不败的纪录。本赛季欧冠联赛唯一不败的球队是曼城队。包括皇马在内，进入本届大赛4强的其他3支球队都曾在小组赛中遭遇败局。 两队的半决赛次回合比赛将于韩国时间18日凌晨4时举行。

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