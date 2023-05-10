“用人工智能感知校园暴力并报警”……学校、教师还有立足之地吗？. May. 10, 2023 07:45. . 教育部昨天表示，为了预防学校暴力等校内犯罪和事故，将构建利用人工智能的管制系统。即，利用人工智能管理来访者的移动路线，防止移动到未经批准的区域，提高灾难发生时的应对速度。关于校园暴力，如果孩子们在卫生间辱骂殴打其他学生，声音传感器会感知到，并通知学校相关人士和学校专门警察出动。 校园暴力是给受害学生造成终生难以抹去的创伤的严重问题。但是预防校园暴力及引导、惩戒加害者不应以人工智能或警察为中心，而是应该以学校和教师为中心，考虑教育层面来进行的事情。因为学校既是学生最应该安全的空间，也是教育价值最优先的现场。学校的职责不是用人工智能监视学生，使其不能行使暴力，而是教育学生领悟不能这样做并改进。令人怀疑教育当局是不是想把棘手的校园暴力问题推到“校外”，回避责任。 人工智能系统在防止校园暴力方面是否具有实效性也是个疑问。过去，校园暴力主要是在物理上殴打其他学生，但最近逐渐转变为隐秘地虐待受害者的情绪。目前的现实是，在校园暴力形态中，语言、网络暴力比身体暴力更多。发生校园暴力事件的场所也比校内多。这些都是人工智能视线所不及的地方。学校内的人工智能系统越是加强，学校外或网络上的暴力就越有可能演变成“气球效应”。 侵犯学生人权的问题也不得不令人担忧。如果引进该系统，教师和家长可以实时确认学生的上学、放学时间和现在的位置等。如果学生跑楼梯时差点摔倒，人工智能就会发出提醒学生的信息。对于学生来说，只能感觉到他们生活在被监视一举一动的“监视者”体制中。如果这些信息泄露到外部，将严重侵犯隐私。学校是教育学生培养具备自律性的个人作为市民素质的地方。不能只埋头于“作秀”式的揭发和处罚校园暴力，犯下失去教育本分的错误。

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