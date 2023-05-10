梅西和普莱斯分获劳伦斯年度最佳男女运动员奖. May. 10, 2023 07:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. 当代“球王”里奥内尔•梅西（阿根廷）和短跑名将谢莉安•弗雷泽-普莱斯（牙买加）在“2023劳伦斯世界体育奖”上分别获得了最佳男女运动员奖。始于2000年的劳伦斯奖是被称为“体育界奥斯卡”的最高权威颁奖典礼。劳伦斯取自意为桂冠的laurel。 梅西9日在法国巴黎举行的颁奖典礼上获得了年度最佳男运动员奖。这是他自2020年与世界一级方程式赛车（F1）车手路易斯•汉密尔顿（英国）共同获奖后的第二次获奖。2020年当时，梅西成为首位获得该大奖的男子足球运动员。 去年获得卡塔尔世界杯冠军的阿根廷男子国家足球代表队被选为年度最佳团队。同年，梅西是第一位同时入选最佳运动员和团队并获得双冠王的球员。梅西在去年卡塔尔世界杯上担任了阿根廷国家队队长。 弗雷泽-普莱斯获得了年度最佳女运动员奖。弗雷泽-普莱斯去年7月在世界田径锦标赛100米项目上夺冠，斩获了个人第5枚世锦赛金牌。20岁的“网球新星”卡洛斯•阿尔卡拉斯（西班牙）获得了相当于最佳新人奖的“Breakthrough”奖。阿尔卡拉斯去年在大满贯赛事美国网球公开赛男子单打比赛中夺得了冠军奖杯。在比赛途中因心脏麻痹而晕倒，经过手术和康复后戴上心脏除颤器重返球场的足球运动员克里斯蒂安•埃里克森（丹麦）获得了最佳复出奖。 以前一年的成绩和赛场表现为标准，共分7个部门颁奖的劳伦斯奖，通过世界70多个国家、1000多家体育媒体的投票选出候选人后，由“劳伦斯世界体育学院”选出最终获奖者。

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