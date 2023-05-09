人类的试验台. May. 09, 2023 07:59. . 自我陶醉是对自己的一种恭维（拍马屁）。但是拍马屁就是不好的吗？拍马屁是让人满意和高兴的，包括自己。这是幸福的一部分，是幸福的真谛。拍马屁是让整个人生变得甜蜜的调味料。 有人说被谎言欺骗是不幸的，其实不被谎言欺骗才是最大的不幸。幸福不在于真实，而在于假象。反正人世变化无常，无法正确认识，也无法预测。因此，即使是假象，只要做出自我满足的结论就可以了。因此，人类从一开始就是被谎言所吸引的存在。 这不是笔者的主张。这是15世纪最早的人文主义者德西德里乌斯•伊拉斯谟的《愚人礼赞》中的故事。之后更恐怖的故事讲得很流畅，太恐怖了，读不下去了。为什么不能早点得到这种领悟呢？如果在学生时代领悟到这一点，早就站在假新闻的一边，成为受人尊敬的巨富。 但是，从伊拉斯谟本人也没有作为愚人的信徒生活的情况来看，他似乎抱着“话虽这么说，但真相还是会胜利”的信念或希望。在伊拉斯谟之后，人文主义者和启蒙主义知识分子一直相信，如果教育和大众媒体发达，真相会战胜谎言，骗子和煽动家将无处立足。但是从最近的世界来看，愚人的话似乎是对的。有些人对人工智能（AI）寄予厚望，但无法保证AI不会被充满阿谀奉承的数据占领。 这个可怕的假新闻十分猖獗，甚至波及到了受尊重的领域。是战争，政治也是战争。几天前，俄罗斯克里姆林宫上空燃起了火花。俄罗斯高呼报复，说背后有美国势力参与其中。无论怎么看都是非常粗糙和站不住脚的攻击，谁也没有确凿的证据，即使有证据，人们的结论也早已定下来了，所以不会破坏信任。为什么这场战争越来越像考验人类良知和能力的战争呢？

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