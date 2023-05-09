美国得州发生枪击案，韩裔夫妇和3岁儿子死亡. May. 09, 2023 08:00. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据悉，美国得克萨斯州奥特莱斯6日的枪击事件导致韩裔一家三口死亡，一人伤势严重。据悉，一家人周末下午一起来到达拉斯郊外的艾伦市奥特莱斯，遭遇了惨剧。 据驻休斯敦总领事馆达拉斯办事处和达拉斯地区韩人教会当地时间7日透露，前一天发生的枪击事件导致赵某（38岁）、姜某（36岁）夫妇和3岁儿子死亡。目前，5岁的另一孩子已被送往医院接受治疗。 据达拉斯韩人媒体报道，赵某和姜某分别是律师和综合医院的牙科医生。去过医院的地区韩人教会相关人士表示：“遗属们陷入了冲击，所以很难详细说明。现在大家都受到了很大的冲击。”据悉，这对夫妇是韩裔第二代，虽然拥有美国国籍，但一直诚实地在韩裔教会活动。 据美国有线电视新闻网（CNN）当天报道，枪击犯从自己车上下来后，立即用AR-15类枪支向奥特莱斯店里乱射，并留下了100发以的弹壳。犯人被确认为33岁的男性毛里西奥·加西亚，但其动机尚不明确。 据外媒报道，得克萨斯调查当局认为犯人一直从事“新纳粹”和白人优越主义活动，正在调查是否犯下了种族仇恨犯罪。经确认，在现场被击毙的犯人的衣服上挂着被称为极右极端分子的“右翼敢死队”徽章。犯人瞄准亚洲人的可能性使美国的韩人社会也陷入了冲击之中。警察当局对8名死亡者和7名受伤者的人种等身份保持沉默。

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