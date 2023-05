K-POP舞蹈之夜……沉迷于群舞的纽约. May. 08, 2023 08:09. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 5日(当地时间)晚,在美国纽约林肯中心大卫•鲁本斯坦艺术中心,斯托尼布鲁克纽约州立大学K-POP社团“KBS舞蹈队”介绍并展示了TWICE的《Talk That Talk》副歌部分的舞蹈动作。随后,100多名纽约市民和10多岁的青少年开始跟着跳舞。不仅是K-POP粉丝,也有不少市民出于好奇心前来观看。 一位30多岁的嘻哈舞者爱丽丝说:“听说这是林肯中心主办的活动,因为好奇才来的。我大概知道什么是K-POP,但实际一看,舞蹈非常有活力,水平很高,给人留下了深刻的印象。” 由林肯中心和纽约韩国文化院共同主办的“K-POP舞蹈之夜”是大学K-POP社团和市民一起学习舞蹈的活动。5月还包含了纪念美国国内亚裔的“亚洲传统月(Asia Heritage Month)”的意义。 当天,纽约大学K-POP社团“Knesis”展示了女子组合NewJeans的《OMG》舞蹈。Knesis团长格蕾丝•程(22岁)表示:“小时候在媒体上很难找到亚洲人,因此没有榜样。大家都在苦恼是迎合美国主流白人文化还是寻找自己的认同感”,“当时通过K-POP MV见到的帅气的亚洲人的样子使我品尝到了作为亚洲人的自豪感。” 2013年成立的Knesis每周都在纽约大学为学生进行免费舞蹈培训。程团长表示:“招募成员在刚收尾的时候会比较多,所以要求学校安排更大的空间。”Knesis的Facebook会员超过1000名。斯托尼布鲁克纽约州立大学KBS舞蹈队会员伍德汉姆(21岁)表示:“很难找到像K-POP一样完美跳群舞的音乐。”据说,他小时候首先迷上了J-POP,从10岁左右开始跟着跳K-POP舞蹈。 和父母一起来到活动现场的小学生也不少。自称是6年级同班同学的艾登•罗尼尔(12岁)和伊莎贝拉•萨格莱斯(12岁)说“学校里有很多喜欢K-POP的朋友,他们告诉我们后,就喜欢上了”,并努力跟着跳起了舞。母亲是韩裔的罗尼尔说:“因为一直对我的认同感感到好奇,所以更加关注K-POP。”

